Токеноміка LORE AI (LORE) Дізнайтеся ключову інформацію про LORE AI (LORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LORE AI (LORE) LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?" Офіційний вебсайт: https://lorevision.ai/ Whitepaper: https://docs.lorevision.ai/ Купити LORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LORE AI (LORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LORE AI (LORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 889,52K $ 889,52K $ 889,52K Загальна пропозиція: $ 975,84M $ 975,84M $ 975,84M Циркуляційна пропозиція: $ 975,84M $ 975,84M $ 975,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 889,52K $ 889,52K $ 889,52K Історичний максимум: $ 0,00330598 $ 0,00330598 $ 0,00330598 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00091154 $ 0,00091154 $ 0,00091154 Дізнайтеся більше про ціну LORE AI (LORE)

Токеноміка LORE AI (LORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LORE AI (LORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LORE, досліджуйте ціну токена LORE в реальному часі!

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