Сьогоднішня ціна Lootex (LOOT)

Поточна ціна Lootex (LOOT) сьогодні становить 0.02144827 USD з ринковою капіталізацією $ 278.84K USD. Ціна LOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lootex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.97K USD

- зміна ціни Lootex протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 13.00M USD

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