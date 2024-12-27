Ціна Lootex (LOOT)
Поточна ціна Lootex (LOOT) сьогодні становить 0.02144827 USD з ринковою капіталізацією $ 278.84K USD. Ціна LOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lootex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.97K USD
- зміна ціни Lootex протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 13.00M USD
Отримуйте оновлення цін LOOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LOOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lootex до USD становила $ -0.00063232114248016.
За останні 30 днів зміна ціни Lootex до USD становила $ +0.0079453550.
За останні 60 днів зміна ціни Lootex до USD становила $ +0.0186094263.
За останні 90 днів зміна ціни Lootex до USD становила $ +0.006211122145845923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00063232114248016
|-2.86%
|30 днів
|$ +0.0079453550
|+37.04%
|60 днів
|$ +0.0186094263
|+86.76%
|90 днів
|$ +0.006211122145845923
|+40.76%
Останній аналіз цін Lootex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-2.86%
-10.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Gaming Marketplace designed for gamers and with support for multiple blockchains.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LOOT до AUD
A$0.034317232
|1 LOOT до GBP
￡0.0169441333
|1 LOOT до EUR
€0.0203758565
|1 LOOT до USD
$0.02144827
|1 LOOT до MYR
RM0.0958737669
|1 LOOT до TRY
₺0.7556225521
|1 LOOT до JPY
¥3.3813197655
|1 LOOT до RUB
₽2.2600042099
|1 LOOT до INR
₹1.833827085
|1 LOOT до IDR
Rp345.9397902781
|1 LOOT до PHP
₱1.2485037967
|1 LOOT до EGP
￡E.1.0910734949
|1 LOOT до BRL
R$0.1325503086
|1 LOOT до CAD
C$0.0306710261
|1 LOOT до BDT
৳2.558778611
|1 LOOT до NGN
₦33.2014929946
|1 LOOT до UAH
₴0.8978245822
|1 LOOT до VES
Bs1.09386177
|1 LOOT до PKR
Rs5.9611176811
|1 LOOT до KZT
₸11.0958335191
|1 LOOT до THB
฿0.7281687665
|1 LOOT до TWD
NT$0.7043611868
|1 LOOT до CHF
Fr0.019303443
|1 LOOT до HKD
HK$0.1664385752
|1 LOOT до MAD
.د.م0.2157695962