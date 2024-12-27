Сьогоднішня ціна Looter (LOOTER)

Поточна ціна Looter (LOOTER) сьогодні становить 0.01726347 USD з ринковою капіталізацією $ 771.68K USD. Ціна LOOTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Looter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.21 USD

- зміна ціни Looter протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 44.70M USD

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