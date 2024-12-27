Ціна Looter (LOOTER)
Поточна ціна Looter (LOOTER) сьогодні становить 0.01726347 USD з ринковою капіталізацією $ 771.68K USD. Ціна LOOTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Looter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.21 USD
- зміна ціни Looter протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 44.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Looter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Looter до USD становила $ -0.0059615146.
За останні 60 днів зміна ціни Looter до USD становила $ +0.0086189652.
За останні 90 днів зміна ціни Looter до USD становила $ +0.006735318443364157.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0059615146
|-34.53%
|60 днів
|$ +0.0086189652
|+49.93%
|90 днів
|$ +0.006735318443364157
|+63.97%
Останній аналіз цін Looter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.
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