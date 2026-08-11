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Поточна ціна Loosh сьогодні становить 0,517625 USD. Ринкова капіталізація SN78 становить 528 000 USD. Відстежуйте оновлення цін SN78 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Loosh сьогодні становить 0,517625 USD. Ринкова капіталізація SN78 становить 528 000 USD. Відстежуйте оновлення цін SN78 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SN78

Інформація про ціну SN78

Що таке SN78

Офіційний вебсайт SN78

Токеноміка SN78

Прогноз ціни SN78

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Ціна Loosh (SN78)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SN78 до USD:

$0,507043
$0,507043$0,507043
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Loosh (SN78) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:17:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Loosh

Поточна ціна Loosh (SN78) сьогодні становить $ 0,517625, зі зміною 0,86% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN78 до USD становить $ 0,517625 за SN78.

Loosh наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 528 000, з циркуляційною пропозицією у 1,02M SN78. Протягом останніх 24 годин SN78 торгувався між $ 0,483863 (мінімум) та $ 0,529023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13 810,93, тоді як історичний мінімум — $ 0,00467535.

У короткостроковій динаміці SN78 змінився на +0,42% за останню годину та на -14,55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32,13K.

Ринкова інформація щодо Loosh (SN78)

$ 528,00K
$ 528,00K$ 528,00K

$ 32,13K
$ 32,13K$ 32,13K

$ 528,00K
$ 528,00K$ 528,00K

1,02M
1,02M 1,02M

1 020 049,415417074
1 020 049,415417074 1 020 049,415417074

Поточна ринкова капіталізація Loosh — $ 528,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32,13K. Циркуляційна пропозиція SN78 — 1,02M, зі загальною пропозицією 1020049.415417074. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 528,00K.

Історія ціни Loosh у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,483863
$ 0,483863$ 0,483863
Мін. за 24 год
$ 0,529023
$ 0,529023$ 0,529023
Макс. за 24 год

$ 0,483863
$ 0,483863$ 0,483863

$ 0,529023
$ 0,529023$ 0,529023

$ 13 810,93
$ 13 810,93$ 13 810,93

$ 0,00467535
$ 0,00467535$ 0,00467535

+0,42%

-0,85%

-14,55%

-14,55%

Історія ціни Loosh (SN78) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loosh до USD становила $ -0,004488116772687345.
За останні 30 днів зміна ціни Loosh до USD становила $ -0,4022867104.
За останні 60 днів зміна ціни Loosh до USD становила $ +12,1618591709.
За останні 90 днів зміна ціни Loosh до USD становила $ -0,0000004178966305.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,004488116772687345-0,85%
30 днів$ -0,4022867104-77,71%
60 днів$ +12,1618591709+2 349,55%
90 днів$ -0,0000004178966305-0,00%

Прогноз ціни Loosh

Прогноз ціни Loosh (SN78) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN78 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Loosh (SN78) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Loosh потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Loosh у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SN78 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Loosh.

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Про Loosh

Яка зараз ціна Loosh?

Loosh торгують за ₴22.81568261555072000000, що відображає зміну ціни на рівні -0.85% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SN78 порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.85% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SN78 перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Loosh виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN78 демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Loosh?

Ринкова капіталізація ₴23272988.01451008000000 розташовує SN78 на #3543 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴21.32753371148653568000 до ₴23.31807942878819328000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SN78?

Loosh згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SN78?

З 1020049.415417074 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Loosh

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:17:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Loosh (SN78)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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RAZOR

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DOS

$0,45710
$0,45710$0,45710

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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