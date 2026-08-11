Яка зараз ціна Loosh?

Loosh торгують за ₴22.81568261555072000000, що відображає зміну ціни на рівні -0.85% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SN78 порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.85% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SN78 перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Loosh виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN78 демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Loosh?

Ринкова капіталізація ₴23272988.01451008000000 розташовує SN78 на #3543 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴21.32753371148653568000 до ₴23.31807942878819328000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SN78?

Loosh згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SN78?

З 1020049.415417074 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.