Сьогоднішня ціна LOOPY (LOOPY)

Поточна ціна LOOPY (LOOPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.67M USD. Ціна LOOPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOOPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.91K USD

- зміна ціни LOOPY протягом дня — +4.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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