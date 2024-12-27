Ціна LOOPY (LOOPY)
Поточна ціна LOOPY (LOOPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.67M USD. Ціна LOOPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOOPY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.91K USD
- зміна ціни LOOPY протягом дня — +4.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOOPY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOOPY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOOPY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOOPY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.49%
|30 днів
|$ 0
|-58.98%
|60 днів
|$ 0
|-23.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOOPY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
+4.49%
-25.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
- LOOPY - The latest meme cryptocurrency to hit the blockchain inspired by the adorable and gentle-hearted Loopy from the beloved "Pororo the Little Penguin" series. Loopy, known for her distinctive pink hue and her role as the voice of reason amongst her friends, now embarks on a new adventure in the digital world as the face of LoopyCoin. Directly inspired by Loopy, the pink North American beaver with a penchant for cooking and a heart full of dreams. Loopy's journey from a friend in "We're Friends!" to starring in "Loopy, the Cooking Princess" reflects the growth and evolution we envision for LoopyCoin.
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