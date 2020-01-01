Токеноміка Looped Hype (LHYPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Looped Hype (LHYPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Офіційний вебсайт: https://loopedhype.com/ Купити LHYPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Looped Hype (LHYPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Looped Hype (LHYPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,28M $ 51,28M $ 51,28M Загальна пропозиція: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Циркуляційна пропозиція: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 51,28M $ 51,28M $ 51,28M Історичний максимум: $ 45,83 $ 45,83 $ 45,83 Історичний мінімум: $ 9,34 $ 9,34 $ 9,34 Поточна ціна: $ 37,88 $ 37,88 $ 37,88 Дізнайтеся більше про ціну Looped Hype (LHYPE)

Токеноміка Looped Hype (LHYPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Looped Hype (LHYPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LHYPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LHYPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LHYPE, досліджуйте ціну токена LHYPE в реальному часі!

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