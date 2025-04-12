Ціна Looped Hype (LHYPE)
Поточна ціна Looped Hype (LHYPE) сьогодні становить 15.42 USD з ринковою капіталізацією $ 16.76M USD. Ціна LHYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Looped Hype:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Looped Hype протягом дня — +2.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Looped Hype до USD становила $ +0.368149.
За останні 30 днів зміна ціни Looped Hype до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Looped Hype до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Looped Hype до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.368149
|+2.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Looped Hype: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
+2.45%
+28.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
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