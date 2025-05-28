Сьогоднішня ціна Loopcoin (LPC)

Поточна ціна Loopcoin (LPC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна LPC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loopcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7,85K USD

- зміна ціни Loopcoin протягом дня — +5 311,65%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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