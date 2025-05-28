Ціна Loopcoin (LPC)
Поточна ціна Loopcoin (LPC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна LPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loopcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7,85K USD
- зміна ціни Loopcoin протягом дня — +5 311,65%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loopcoin до USD становила $ +0,00092949.
За останні 30 днів зміна ціни Loopcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loopcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loopcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00092949
|+5 311,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loopcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,10%
+5 311,65%
+3 129,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loopcoin ($LPC) is a deflationary token with a unique reinvestment mechanism. A 0.25% fee on every buy and 0.25% fee on every sell is collected into a transparent treasury. The treasury uses these funds to buy back $LPC tokens from the open market and permanently burn them — reducing circulating supply over time. 50% of Tokens (500 million) are Locked via Smart Contract until 11/01/2025 and will vest very slowly thereafter.
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