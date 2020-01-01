Токеноміка LoopBurn (LBP) Дізнайтеся ключову інформацію про LoopBurn (LBP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LoopBurn (LBP) $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Офіційний вебсайт: https://lpbsonic.xyz Whitepaper: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Купити LBP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LoopBurn (LBP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LoopBurn (LBP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 159,97K $ 159,97K $ 159,97K Загальна пропозиція: $ 736,34K $ 736,34K $ 736,34K Циркуляційна пропозиція: $ 722,54K $ 722,54K $ 722,54K FDV (повністю розведена вартість): $ 163,03K $ 163,03K $ 163,03K Історичний максимум: $ 0,288981 $ 0,288981 $ 0,288981 Історичний мінімум: $ 0,04802657 $ 0,04802657 $ 0,04802657 Поточна ціна: $ 0,221387 $ 0,221387 $ 0,221387 Дізнайтеся більше про ціну LoopBurn (LBP)

Токеноміка LoopBurn (LBP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LoopBurn (LBP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LBP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LBP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LBP, досліджуйте ціну токена LBP в реальному часі!

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