Ціна LoopBurn (LBP)
Поточна ціна LoopBurn (LBP) сьогодні становить 0,182916 USD з ринковою капіталізацією $ 183,04K USD. Ціна LBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LoopBurn:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LoopBurn протягом дня — -3,31%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LoopBurn до USD становила $ -0,0062761055021873.
За останні 30 днів зміна ціни LoopBurn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LoopBurn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LoopBurn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0062761055021873
|-3,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LoopBurn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,59%
-3,31%
+255,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.
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