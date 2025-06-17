Сьогоднішня ціна LoopBurn (LBP)

Поточна ціна LoopBurn (LBP) сьогодні становить 0,182916 USD з ринковою капіталізацією $ 183,04K USD. Ціна LBP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LoopBurn:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LoopBurn протягом дня — -3,31%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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