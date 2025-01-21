Ціна Loop BNB (LPBNB)
Поточна ціна Loop BNB (LPBNB) сьогодні становить 715.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LPBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loop BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD
- зміна ціни Loop BNB протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loop BNB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Loop BNB до USD становила $ +55.2038495530.
За останні 60 днів зміна ціни Loop BNB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loop BNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +55.2038495530
|+7.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loop BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loop is a dedicated lending market for carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow against it for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among BNB-lenders and dLP-lockers, thus rewarding higher protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpBNB that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in BNB. Loopers can borrow BNB against yielding LRT derivatives to perform carry trades for BNB-based yields. dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Loopers can offset their borrow costs by locking 5% of their Total Looped Position Size in the dLP in order to effectively receive rebates on interest paid.
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