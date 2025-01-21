Сьогоднішня ціна Loop BNB (LPBNB)

Поточна ціна Loop BNB (LPBNB) сьогодні становить 715.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LPBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loop BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни Loop BNB протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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