Сьогоднішня ціна LOONG (LONG)

Поточна ціна LOONG (LONG) сьогодні становить 41.72 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOONG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 579.04 USD

- зміна ціни LOONG протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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