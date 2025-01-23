Ціна Loon Network (LOON)
Поточна ціна Loon Network (LOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loon Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни Loon Network протягом дня — -2.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loon Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Loon Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loon Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loon Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.36%
|30 днів
|$ 0
|-12.67%
|60 днів
|$ 0
|-55.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loon Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-2.36%
-17.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loon Network (Loon) aims to establish a long-term concept of a decentralized cross-chain lending network between chains. The mission of this network is to provide basic network support for data transfer, credit intercommunication, and asset interconnection between chains.
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