Ціна Loomlay (LAY)
Поточна ціна Loomlay (LAY) сьогодні становить 0.066217 USD з ринковою капіталізацією $ 9.45M USD. Ціна LAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loomlay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85M USD
- зміна ціни Loomlay протягом дня — -4.40%
- циркуляційна пропозиція – 142.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loomlay до USD становила $ -0.00305268823990396.
За останні 30 днів зміна ціни Loomlay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loomlay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loomlay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00305268823990396
|-4.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loomlay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-4.40%
-50.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loomlay enables you to create AI agents that combine multiple workflows, plugins, and AI models - all without writing code. Think of it as building a team of specialists working together seamlessly. Key Features: - No-code agent builder - Built-in ERC4337 wallets - Expandable plugin system - Cross-agent collaboration - Automated value distribution - Base network integration First, we want to give creators the tools to build and deploy networks of autonomous agents with no code. We will make it simple to create teams of agents that work together to solve complex challenges. Second, we will give creators true ownership of their innovations. Through tokenization, each agent becomes an asset that generates real value - one that can be owned, traded, and monetized. Third, we want to ensure creators earn from their work. Accruing fees from the agent's traded token, generating revenue through pay-as-you go services, or simply selling your agent on our platform.
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