Сьогоднішня ціна Loomlay (LAY)

Поточна ціна Loomlay (LAY) сьогодні становить 0.066217 USD з ринковою капіталізацією $ 9.45M USD. Ціна LAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loomlay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85M USD

- зміна ціни Loomlay протягом дня — -4.40%

- циркуляційна пропозиція – 142.78M USD

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