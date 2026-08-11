Сьогоднішня ціна LooksRare

Поточна ціна LooksRare (LOOKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOOKS до USD становить $ 0 за LOOKS.

LooksRare наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 166 784, з циркуляційною пропозицією у 992,98M LOOKS. Протягом останніх 24 годин LOOKS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,1, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOOKS змінився на +0,58% за останню годину та на -8,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,81K.

Ринкова інформація щодо LooksRare (LOOKS)

Ринкова капіталізація $ 166,78K$ 166,78K $ 166,78K Обсяг (за 24 год) $ 2,81K$ 2,81K $ 2,81K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 167,96K$ 167,96K $ 167,96K Циркуляційне постачання 992,98M 992,98M 992,98M Загальна пропозиція 992 975 247,2397453 992 975 247,2397453 992 975 247,2397453

Поточна ринкова капіталізація LooksRare — $ 166,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,81K. Циркуляційна пропозиція LOOKS — 992,98M, зі загальною пропозицією 992975247.2397453. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 167,96K.