Інформація щодо ціни Looks Good (SENDIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00683355$ 0,00683355 $ 0,00683355 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,17% Зміна ціни (1 дн.) -1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -43,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -43,18%

Актуальна ціна Looks Good (SENDIT) становить --. За останні 24 години SENDIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SENDIT становить $ 0,00683355, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SENDIT змінився на +2,17% за останню годину, -1,99% за 24 години та на -43,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Looks Good (SENDIT)

Ринкова капіталізація $ 178,63K$ 178,63K $ 178,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 324,80K$ 324,80K $ 324,80K Циркуляційне постачання 549,98M 549,98M 549,98M Загальна пропозиція 999 975 370,318474 999 975 370,318474 999 975 370,318474

Поточна ринкова капіталізація Looks Good — $ 178,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SENDIT — 549,98M, зі загальною пропозицією 999975370.318474. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 324,80K.