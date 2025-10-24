Актуальна ціна Looks Good сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SENDIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SENDIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Looks Good сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SENDIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SENDIT на MEXC вже зараз.

Ціна Looks Good (SENDIT)

Актуальна ціна 1 SENDIT до USD:

$0,0003248
$0,0003248$0,0003248
-1,90%1D
Графік ціни Looks Good (SENDIT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Looks Good (SENDIT) (USD)

Актуальна ціна Looks Good (SENDIT) становить --. За останні 24 години SENDIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SENDIT становить $ 0,00683355, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SENDIT змінився на +2,17% за останню годину, -1,99% за 24 години та на -43,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Looks Good — $ 178,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SENDIT — 549,98M, зі загальною пропозицією 999975370.318474. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 324,80K.

Що таке Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

Прогноз ціни Looks Good (USD)

Скільки коштуватиме Looks Good (SENDIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Looks Good (SENDIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Looks Good.

Перегляньте прогноз ціни Looks Good вже зараз!

SENDIT до місцевих валют

Токеноміка Looks Good (SENDIT)

Розуміння токеноміки Looks Good (SENDIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SENDIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Looks Good (SENDIT)

Скільки сьогодні коштує Looks Good (SENDIT)?
Актуальна ціна SENDIT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SENDIT до USD?
Поточна ціна SENDIT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Looks Good?
Ринкова капіталізація SENDIT — $ 178,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SENDIT?
Циркуляційна пропозиція SENDIT — 549,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SENDIT?
SENDIT досяг історичної максимальної ціни у 0,00683355 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SENDIT?
Історична мінімальна ціна SENDIT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SENDIT?
Актуальний обсяг торгівлі SENDIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SENDIT цього року?
SENDIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SENDIT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Looks Good (SENDIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

