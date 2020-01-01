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Токеноміка та аналіз ціни looking for cooks ($SCANNING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена looking for cooks ($SCANNING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,80K $ 5,80K $ 5,80K Загальна пропозиція: $ 950,78M $ 950,78M $ 950,78M Циркуляційна пропозиція: $ 950,78M $ 950,78M $ 950,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,80K $ 5,80K $ 5,80K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну looking for cooks ($SCANNING)

Токеноміка looking for cooks ($SCANNING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки looking for cooks ($SCANNING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SCANNING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SCANNING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SCANNING, досліджуйте ціну токена $SCANNING в реальному часі!

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