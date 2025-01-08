Сьогоднішня ціна looking for cooks ($SCANNING)

Поточна ціна looking for cooks ($SCANNING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.28K USD. Ціна $SCANNING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності looking for cooks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.36 USD

- зміна ціни looking for cooks протягом дня — -2.64%

- циркуляційна пропозиція – 951.87M USD

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