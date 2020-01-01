Токеноміка Look bro (LOOK) Дізнайтеся ключову інформацію про Look bro (LOOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Look bro (LOOK) "Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats. Офіційний вебсайт: https://looksolana.com Купити LOOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Look bro (LOOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Look bro (LOOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 353,38K $ 353,38K $ 353,38K Загальна пропозиція: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M Циркуляційна пропозиція: $ 999,69M $ 999,69M $ 999,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 353,38K $ 353,38K $ 353,38K Історичний максимум: $ 0,00883169 $ 0,00883169 $ 0,00883169 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035349 $ 0,00035349 $ 0,00035349 Дізнайтеся більше про ціну Look bro (LOOK)

Токеноміка Look bro (LOOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Look bro (LOOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOOK, досліджуйте ціну токена LOOK в реальному часі!

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