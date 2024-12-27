Ціна Look bro (LOOK)
Поточна ціна Look bro (LOOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 761.45K USD. Ціна LOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Look bro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.94K USD
- зміна ціни Look bro протягом дня — -17.20%
- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Look bro до USD становила $ -0.000158219455515251.
За останні 30 днів зміна ціни Look bro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Look bro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Look bro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000158219455515251
|-17.20%
|30 днів
|$ 0
|-74.60%
|60 днів
|$ 0
|-76.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Look bro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-17.20%
+24.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.
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