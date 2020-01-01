Токеноміка Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Дізнайтеся ключову інформацію про Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Офіційний вебсайт: https://www.looby.love/ Купити LOOBY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Looby by Stephen Bliss (LOOBY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 435,23K $ 435,23K $ 435,23K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 952,95M $ 952,95M $ 952,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 456,69K $ 456,69K $ 456,69K Історичний максимум: $ 0,00344273 $ 0,00344273 $ 0,00344273 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00045672 $ 0,00045672 $ 0,00045672 Дізнайтеся більше про ціну Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Токеноміка Looby by Stephen Bliss (LOOBY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Looby by Stephen Bliss (LOOBY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOOBY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOOBY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOOBY, досліджуйте ціну токена LOOBY в реальному часі!

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