Сьогоднішня ціна Looby by Stephen Bliss (LOOBY)

Поточна ціна Looby by Stephen Bliss (LOOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 513.34K USD. Ціна LOOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Looby by Stephen Bliss:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.92K USD

- зміна ціни Looby by Stephen Bliss протягом дня — -10.04%

- циркуляційна пропозиція – 952.95M USD

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