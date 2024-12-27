Ціна Looby by Stephen Bliss (LOOBY)
Поточна ціна Looby by Stephen Bliss (LOOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 513.34K USD. Ціна LOOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Looby by Stephen Bliss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.92K USD
- зміна ціни Looby by Stephen Bliss протягом дня — -10.04%
- циркуляційна пропозиція – 952.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Looby by Stephen Bliss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Looby by Stephen Bliss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Looby by Stephen Bliss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Looby by Stephen Bliss до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.04%
|30 днів
|$ 0
|-74.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Looby by Stephen Bliss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-10.04%
-43.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LOOBY is no ordinary memecoin—it’s the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen’s iconic artistry with Alex’s playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it’s a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes.
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