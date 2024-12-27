Ціна Lonk (LONK)
Поточна ціна Lonk (LONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.44M USD. Ціна LONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.47K USD
- зміна ціни Lonk протягом дня — +2.13%
- циркуляційна пропозиція – 332.56B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.13%
|30 днів
|$ 0
|-36.04%
|60 днів
|$ 0
|-30.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+2.13%
+12.23%
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