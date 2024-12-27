Сьогоднішня ціна Lonk (LONK)

Поточна ціна Lonk (LONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.44M USD. Ціна LONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lonk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.47K USD

- зміна ціни Lonk протягом дня — +2.13%

- циркуляційна пропозиція – 332.56B USD

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