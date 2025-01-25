Ціна longfu (LONGFU)
Поточна ціна longfu (LONGFU) сьогодні становить 0.02845906 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LONGFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності longfu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.25 USD
- зміна ціни longfu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни longfu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни longfu до USD становила $ -0.0003746521.
За останні 60 днів зміна ціни longfu до USD становила $ +0.0028273677.
За останні 90 днів зміна ціни longfu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003746521
|-1.31%
|60 днів
|$ +0.0028273677
|+9.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін longfu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LONGFU, a unique token, thrives in the digital realm of the Binance Smart Chain (BSC), injecting boundless vitality into the 2024 Spring Festival Gala. LONGFU represents Longfu, conveying beautiful wishes for prosperity, happiness, and success.
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¥4.442459266
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