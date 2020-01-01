Токеноміка Longevity AI (LONGAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Longevity AI (LONGAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Longevity AI (LONGAI) Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: Fair launched on Pump.fun.

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Токеноміка та аналіз ціни Longevity AI (LONGAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Longevity AI (LONGAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,96K $ 14,96K $ 14,96K Загальна пропозиція: $ 879,13M $ 879,13M $ 879,13M Циркуляційна пропозиція: $ 879,13M $ 879,13M $ 879,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,96K $ 14,96K $ 14,96K Історичний максимум: $ 0,00109011 $ 0,00109011 $ 0,00109011 Історичний мінімум: $ 0,00001339 $ 0,00001339 $ 0,00001339 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Longevity AI (LONGAI)

Токеноміка Longevity AI (LONGAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Longevity AI (LONGAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LONGAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LONGAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LONGAI, досліджуйте ціну токена LONGAI в реальному часі!

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