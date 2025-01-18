Ціна Longevity AI (LONGAI)
Поточна ціна Longevity AI (LONGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.73K USD. Ціна LONGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Longevity AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.50K USD
- зміна ціни Longevity AI протягом дня — -34.99%
- циркуляційна пропозиція – 980.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Longevity AI до USD становила $ -0.000134433210904118.
За останні 30 днів зміна ціни Longevity AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Longevity AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Longevity AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000134433210904118
|-34.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Longevity AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-20.55%
-34.99%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)
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