Сьогоднішня ціна Longevity AI (LONGAI)

Поточна ціна Longevity AI (LONGAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.73K USD. Ціна LONGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Longevity AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.50K USD

- зміна ціни Longevity AI протягом дня — -34.99%

- циркуляційна пропозиція – 980.13M USD

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