Сьогоднішня ціна longevity (LONGEVITY)

Поточна ціна longevity (LONGEVITY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 598.89K USD. Ціна LONGEVITY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності longevity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.39K USD

- зміна ціни longevity протягом дня — -4.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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