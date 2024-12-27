Ціна longevity (LONGEVITY)
Поточна ціна longevity (LONGEVITY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 598.89K USD. Ціна LONGEVITY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності longevity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.39K USD
- зміна ціни longevity протягом дня — -4.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни longevity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни longevity до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни longevity до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни longevity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.40%
|30 днів
|$ 0
|-49.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін longevity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-28.91%
-4.40%
+4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$longevity the Desci DAO is a decentralized autonomous organization focused on health and longevity. It leverages blockchain technology to create a unique digital asset that fosters community engagement around themes of health consciousness. The secure, transparent, and efficient blockchain infrastructure supports a reliable and scalable platform for community interaction. As a DAO, $longevity empowers its members to participate in governance and decision-making processes, reinforcing its community-driven approach. Members are encouraged to engage in health-oriented events, discussions, and initiatives that promote wellness and longevity. $longevity not only functions as a digital currency but also acts as a tool for members to support research and charitable causes in the health and wellness sectors. This approach positions $longevity to make a positive impact on health and aging, demonstrating the transformative potential of decentralized communities in fostering significant health-oriented and social outcomes."
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