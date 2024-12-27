Ціна Long Mao (LMAO)
Поточна ціна Long Mao (LMAO) сьогодні становить 0.00022781 USD з ринковою капіталізацією $ 174.31K USD. Ціна LMAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Long Mao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.10 USD
- зміна ціни Long Mao протягом дня — +0.85%
- циркуляційна пропозиція – 766.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Long Mao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Long Mao до USD становила $ -0.0001163842.
За останні 60 днів зміна ціни Long Mao до USD становила $ -0.0001117422.
За останні 90 днів зміна ціни Long Mao до USD становила $ +0.00000311051710244275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.85%
|30 днів
|$ -0.0001163842
|-51.08%
|60 днів
|$ -0.0001117422
|-49.05%
|90 днів
|$ +0.00000311051710244275
|+1.38%
Останній аналіз цін Long Mao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+0.85%
+2.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync.
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