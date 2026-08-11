Сьогоднішня ціна Long Capital

Поточна ціна Long Capital (LNG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LNG до USD становить $ 0 за LNG.

Long Capital наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 189 640, з циркуляційною пропозицією у 1,00B LNG. Протягом останніх 24 годин LNG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LNG змінився на -- за останню годину та на -9,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 437,26.

Ринкова інформація щодо Long Capital (LNG)

Ринкова капіталізація $ 189,64K$ 189,64K $ 189,64K Обсяг (за 24 год) $ 437,26$ 437,26 $ 437,26 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 189,64K$ 189,64K $ 189,64K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Long Capital — $ 189,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 437,26. Циркуляційна пропозиція LNG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 189,64K.