Ціна long boi (LONG)
Поточна ціна long boi (LONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.68K USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності long boi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни long boi протягом дня — -19.78%
- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни long boi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни long boi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни long boi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни long boi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.78%
|30 днів
|$ 0
|-42.56%
|60 днів
|$ 0
|-68.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін long boi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-19.78%
+33.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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