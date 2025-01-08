Сьогоднішня ціна long boi (LONG)

Поточна ціна long boi (LONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.68K USD. Ціна LONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності long boi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD

- зміна ціни long boi протягом дня — -19.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD

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