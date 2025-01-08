Сьогоднішня ціна loner (LONER)

Поточна ціна loner (LONER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.89K USD. Ціна LONER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності loner:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.12K USD

- зміна ціни loner протягом дня — -16.93%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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