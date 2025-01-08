Ціна loner (LONER)
Поточна ціна loner (LONER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.89K USD. Ціна LONER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності loner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.12K USD
- зміна ціни loner протягом дня — -16.93%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін LONER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LONER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни loner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни loner до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни loner до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни loner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.93%
|30 днів
|$ 0
|-87.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін loner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-16.93%
-21.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time. The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities. The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape. LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LONER до AUD
A$--
|1 LONER до GBP
￡--
|1 LONER до EUR
€--
|1 LONER до USD
$--
|1 LONER до MYR
RM--
|1 LONER до TRY
₺--
|1 LONER до JPY
¥--
|1 LONER до RUB
₽--
|1 LONER до INR
₹--
|1 LONER до IDR
Rp--
|1 LONER до PHP
₱--
|1 LONER до EGP
￡E.--
|1 LONER до BRL
R$--
|1 LONER до CAD
C$--
|1 LONER до BDT
৳--
|1 LONER до NGN
₦--
|1 LONER до UAH
₴--
|1 LONER до VES
Bs--
|1 LONER до PKR
Rs--
|1 LONER до KZT
₸--
|1 LONER до THB
฿--
|1 LONER до TWD
NT$--
|1 LONER до CHF
Fr--
|1 LONER до HKD
HK$--
|1 LONER до MAD
.د.م--