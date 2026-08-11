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Поточна ціна Lombard Staked BTC сьогодні становить 64,176 USD. Ринкова капіталізація LBTC становить 657,743,442 USD. Відстежуйте оновлення цін LBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lombard Staked BTC сьогодні становить 64,176 USD. Ринкова капіталізація LBTC становить 657,743,442 USD. Відстежуйте оновлення цін LBTC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Lombard Staked BTC (LBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LBTC до USD:

$64,257
$64,257$64,257
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lombard Staked BTC (LBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lombard Staked BTC

Поточна ціна Lombard Staked BTC (LBTC) сьогодні становить $ 64,176, зі зміною 2.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBTC до USD становить $ 64,176 за LBTC.

Lombard Staked BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 657,743,442, з циркуляційною пропозицією у 10.25K LBTC. Протягом останніх 24 годин LBTC торгувався між $ 64,059 (мінімум) та $ 65,527 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 125,812, тоді як історичний мінімум — $ 52,119.

У короткостроковій динаміці LBTC змінився на +0.05% за останню годину та на +0.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 261.01K.

Ринкова інформація щодо Lombard Staked BTC (LBTC)

$ 657.74M
$ 657.74M$ 657.74M

$ 261.01K
$ 261.01K$ 261.01K

$ 657.74M
$ 657.74M$ 657.74M

10.25K
10.25K 10.25K

10,252.49201008
10,252.49201008 10,252.49201008

Поточна ринкова капіталізація Lombard Staked BTC — $ 657.74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 261.01K. Циркуляційна пропозиція LBTC — 10.25K, зі загальною пропозицією 10252.49201008. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 657.74M.

Історія ціни Lombard Staked BTC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 64,059
$ 64,059$ 64,059
Мін. за 24 год
$ 65,527
$ 65,527$ 65,527
Макс. за 24 год

$ 64,059
$ 64,059$ 64,059

$ 65,527
$ 65,527$ 65,527

$ 125,812
$ 125,812$ 125,812

$ 52,119
$ 52,119$ 52,119

+0.05%

-2.07%

+0.49%

+0.49%

Історія ціни Lombard Staked BTC (LBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lombard Staked BTC до USD становила $ -1,360.341280548113.
За останні 30 днів зміна ціни Lombard Staked BTC до USD становила $ +208.4949888000.
За останні 60 днів зміна ціни Lombard Staked BTC до USD становила $ +685.3932624000.
За останні 90 днів зміна ціни Lombard Staked BTC до USD становила $ -0.44157696749.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,360.341280548113-2.07%
30 днів$ +208.4949888000+0.32%
60 днів$ +685.3932624000+1.07%
90 днів$ -0.44157696749-0.00%

Прогноз ціни Lombard Staked BTC

Прогноз ціни Lombard Staked BTC (LBTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LBTC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Lombard Staked BTC (LBTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lombard Staked BTC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lombard Staked BTC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LBTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lombard Staked BTC.

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Ресурс Lombard Staked BTC (LBTC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase NativeBerachain Ecosystem

Про Lombard Staked BTC

Яка зараз ринкова ціна LBTC?

Зараз його вартість становить ₴2828187.93247683840000, що відображає зміну ціни на -2.07% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Lombard Staked BTC на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, LBTC демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для LBTC?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- LBTC. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Lombard Staked BTC?

Він торгувався в діапазоні від ₴2823031.83069268560000 до ₴2887725.48384769680000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність LBTC на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре LBTC інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Lombard Staked BTC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lombard Staked BTC (LBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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