Сьогоднішня ціна Lombard Staked BTC

Поточна ціна Lombard Staked BTC (LBTC) сьогодні становить $ 64,176, зі зміною 2.08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBTC до USD становить $ 64,176 за LBTC.

Lombard Staked BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 657,743,442, з циркуляційною пропозицією у 10.25K LBTC. Протягом останніх 24 годин LBTC торгувався між $ 64,059 (мінімум) та $ 65,527 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 125,812, тоді як історичний мінімум — $ 52,119.

У короткостроковій динаміці LBTC змінився на +0.05% за останню годину та на +0.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 261.01K.

Ринкова інформація щодо Lombard Staked BTC (LBTC)

Ринкова капіталізація $ 657.74M$ 657.74M $ 657.74M Обсяг (за 24 год) $ 261.01K$ 261.01K $ 261.01K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 657.74M$ 657.74M $ 657.74M Циркуляційне постачання 10.25K 10.25K 10.25K Загальна пропозиція 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

Поточна ринкова капіталізація Lombard Staked BTC — $ 657.74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 261.01K. Циркуляційна пропозиція LBTC — 10.25K, зі загальною пропозицією 10252.49201008. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 657.74M.