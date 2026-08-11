Сьогоднішня ціна Lombard BTC

Поточна ціна Lombard BTC (BTC.B) сьогодні становить $ 64 017, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BTC.B до USD становить $ 64 017 за BTC.B.

Lombard BTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 127 950 778, з циркуляційною пропозицією у 2,00K BTC.B. Протягом останніх 24 годин BTC.B торгувався між $ 63 751 (мінімум) та $ 65 310 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 125 862, тоді як історичний мінімум — $ 7 806,11.

У короткостроковій динаміці BTC.B змінився на +0,29% за останню годину та на +0,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,83M.

Ринкова інформація щодо Lombard BTC (BTC.B)

Ринкова капіталізація $ 127,95M$ 127,95M $ 127,95M Обсяг (за 24 год) $ 4,83M$ 4,83M $ 4,83M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 127,95M$ 127,95M $ 127,95M Циркуляційне постачання 2,00K 2,00K 2,00K Загальна пропозиція 1 998,68519226 1 998,68519226 1 998,68519226

Поточна ринкова капіталізація Lombard BTC — $ 127,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,83M. Циркуляційна пропозиція BTC.B — 2,00K, зі загальною пропозицією 1998.68519226. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 127,95M.