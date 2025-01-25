Ціна LollyBomb (BOMB)
Поточна ціна LollyBomb (BOMB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LollyBomb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.98 USD
- зміна ціни LollyBomb протягом дня — +4.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LollyBomb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LollyBomb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LollyBomb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LollyBomb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.15%
|30 днів
|$ 0
|-25.02%
|60 днів
|$ 0
|-23.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LollyBomb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+4.15%
-0.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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