Сьогоднішня ціна Lolik Staked FTN (STFTN)

Поточна ціна Lolik Staked FTN (STFTN) сьогодні становить 4.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STFTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lolik Staked FTN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD

- зміна ціни Lolik Staked FTN протягом дня — +124.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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