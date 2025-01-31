Ціна Lolik Staked FTN (STFTN)
Поточна ціна Lolik Staked FTN (STFTN) сьогодні становить 4.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STFTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lolik Staked FTN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD
- зміна ціни Lolik Staked FTN протягом дня — +124.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lolik Staked FTN до USD становила $ +2.5.
За останні 30 днів зміна ціни Lolik Staked FTN до USD становила $ +1.6629322500.
За останні 60 днів зміна ціни Lolik Staked FTN до USD становила $ +1.8844510500.
За останні 90 днів зміна ціни Lolik Staked FTN до USD становила $ +1.8107777358555315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.5
|+124.83%
|30 днів
|$ +1.6629322500
|+36.95%
|60 днів
|$ +1.8844510500
|+41.88%
|90 днів
|$ +1.8107777358555315
|+67.33%
Останній аналіз цін Lolik Staked FTN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+124.83%
-8.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.
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