Ціна Lolcat (LOLCAT)
Поточна ціна Lolcat (LOLCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 919.80K USD. Ціна LOLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lolcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.76 USD
- зміна ціни Lolcat протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lolcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lolcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lolcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lolcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ 0
|-45.75%
|60 днів
|$ 0
|-23.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lolcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-0.32%
+20.71%
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