Ціна Lola Cat ($LOLA)
Поточна ціна Lola Cat ($LOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.56K USD. Ціна $LOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lola Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.74 USD
- зміна ціни Lola Cat протягом дня — -3.87%
- циркуляційна пропозиція – 666.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lola Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lola Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lola Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lola Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.87%
|30 днів
|$ 0
|-63.12%
|60 днів
|$ 0
|-66.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lola Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-3.87%
+5.14%
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