Інформація щодо ціни Lol Guy (LOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00008306 $ 0,00008306 $ 0,00008306 Мін. за 24 год $ 0,00009247 $ 0,00009247 $ 0,00009247 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00008306$ 0,00008306 $ 0,00008306 Макс. за 24 год $ 0,00009247$ 0,00009247 $ 0,00009247 Рекордний максимум $ 0,00113496$ 0,00113496 $ 0,00113496 Найнижча ціна $ 0,00006558$ 0,00006558 $ 0,00006558 Зміна ціни (за 1 год) -0,66% Зміна ціни (1 дн.) +3,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,98%

Актуальна ціна Lol Guy (LOL) становить $0,00008607. За останні 24 години LOL торгувався між мінімумом у $ 0,00008306 і максимумом у $ 0,00009247, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOL становить $ 0,00113496, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006558.

Що стосується короткострокових результатів, то LOL змінився на -0,66% за останню годину, +3,62% за 24 години та на -9,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lol Guy (LOL)

Ринкова капіталізація $ 85,91K$ 85,91K $ 85,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 85,91K$ 85,91K $ 85,91K Циркуляційне постачання 998,05M 998,05M 998,05M Загальна пропозиція 998 050 743,093952 998 050 743,093952 998 050 743,093952

Поточна ринкова капіталізація Lol Guy — $ 85,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOL — 998,05M, зі загальною пропозицією 998050743.093952. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 85,91K.