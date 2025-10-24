Інформація щодо ціни LOL (LOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00090579 $ 0,00090579 $ 0,00090579 Мін. за 24 год $ 0,00096253 $ 0,00096253 $ 0,00096253 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00090579$ 0,00090579 $ 0,00090579 Макс. за 24 год $ 0,00096253$ 0,00096253 $ 0,00096253 Рекордний максимум $ 0,04167236$ 0,04167236 $ 0,04167236 Найнижча ціна $ 0,00047546$ 0,00047546 $ 0,00047546 Зміна ціни (за 1 год) -0,40% Зміна ціни (1 дн.) -3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,61%

Актуальна ціна LOL (LOL) становить $0,00092807. За останні 24 години LOL торгувався між мінімумом у $ 0,00090579 і максимумом у $ 0,00096253, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOL становить $ 0,04167236, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00047546.

Що стосується короткострокових результатів, то LOL змінився на -0,40% за останню годину, -3,45% за 24 години та на -14,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LOL (LOL)

Ринкова капіталізація $ 907,07K$ 907,07K $ 907,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 907,07K$ 907,07K $ 907,07K Циркуляційне постачання 977,34M 977,34M 977,34M Загальна пропозиція 977 343 824,704947 977 343 824,704947 977 343 824,704947

Поточна ринкова капіталізація LOL — $ 907,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOL — 977,34M, зі загальною пропозицією 977343824.704947. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 907,07K.