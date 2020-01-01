Токеноміка Loky by Virtuals (LOKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Loky by Virtuals (LOKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Loky by Virtuals (LOKY) Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor. Офіційний вебсайт: https://0xloky.com/ Купити LOKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Loky by Virtuals (LOKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Loky by Virtuals (LOKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Загальна пропозиція: $ 995,68M $ 995,68M $ 995,68M Циркуляційна пропозиція: $ 923,46M $ 923,46M $ 923,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,84M $ 2,84M $ 2,84M Історичний максимум: $ 0,0115318 $ 0,0115318 $ 0,0115318 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00285535 $ 0,00285535 $ 0,00285535 Дізнайтеся більше про ціну Loky by Virtuals (LOKY)

Токеноміка Loky by Virtuals (LOKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Loky by Virtuals (LOKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOKY, досліджуйте ціну токена LOKY в реальному часі!

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