Ціна Loky by Virtuals (LOKY)
Поточна ціна Loky by Virtuals (LOKY) сьогодні становить 0.00539402 USD з ринковою капіталізацією $ 4.83M USD. Ціна LOKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loky by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 468.55K USD
- зміна ціни Loky by Virtuals протягом дня — -5.81%
- циркуляційна пропозиція – 895.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loky by Virtuals до USD становила $ -0.00033322278269675.
За останні 30 днів зміна ціни Loky by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loky by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loky by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00033322278269675
|-5.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loky by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.96%
-5.81%
-6.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.
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