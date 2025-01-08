Ціна Lokr (LKR)
Поточна ціна Lokr (LKR) сьогодні становить 0.00118572 USD з ринковою капіталізацією $ 45.29K USD. Ціна LKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lokr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 289.72K USD
- зміна ціни Lokr протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 38.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lokr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lokr до USD становила $ +0.0005718497.
За останні 60 днів зміна ціни Lokr до USD становила $ +0.0005108902.
За останні 90 днів зміна ціни Lokr до USD становила $ +0.00017234448635587.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.13%
|30 днів
|$ +0.0005718497
|+48.23%
|60 днів
|$ +0.0005108902
|+43.09%
|90 днів
|$ +0.00017234448635587
|+17.01%
Останній аналіз цін Lokr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-0.13%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HIGHLY CUSTOMISABLE ESCROW FOR TOKEN ECONOMIES Lokr is restoring trust & simplicity to complex token ecosystems by creating a multi-chain token escrow platform, that puts token distribution into the hands of network participants through governance-as-a-service."
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