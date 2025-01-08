Сьогоднішня ціна Lokr (LKR)

Поточна ціна Lokr (LKR) сьогодні становить 0.00118572 USD з ринковою капіталізацією $ 45.29K USD. Ціна LKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lokr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 289.72K USD

- зміна ціни Lokr протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 38.07M USD

Отримуйте оновлення цін LKR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LKR.