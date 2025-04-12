Ціна LOK (LOK)
Поточна ціна LOK (LOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 224.55K USD. Ціна LOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LOK протягом дня — +3.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+3.33%
-32.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App.
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