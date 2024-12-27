Ціна LOGOSAI (LOGOS)
Поточна ціна LOGOSAI (LOGOS) сьогодні становить 0.00290187 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна LOGOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOGOSAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.17K USD
- зміна ціни LOGOSAI протягом дня — -6.16%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOGOSAI до USD становила $ -0.000190683009062753.
За останні 30 днів зміна ціни LOGOSAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOGOSAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOGOSAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000190683009062753
|-6.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOGOSAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-6.16%
+25.18%
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