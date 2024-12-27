Сьогоднішня ціна LOGOSAI (LOGOS)

Поточна ціна LOGOSAI (LOGOS) сьогодні становить 0.00290187 USD з ринковою капіталізацією $ 2.89M USD. Ціна LOGOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOGOSAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.17K USD

- зміна ціни LOGOSAI протягом дня — -6.16%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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