Сьогоднішня ціна LogicNet (SN35)

Поточна ціна LogicNet (SN35) сьогодні становить 0,759733 USD з ринковою капіталізацією $ 956,64K USD. Ціна SN35 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LogicNet:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LogicNet протягом дня — +6,07%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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