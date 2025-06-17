Ціна LogicNet (SN35)
Поточна ціна LogicNet (SN35) сьогодні становить 0,759733 USD з ринковою капіталізацією $ 956,64K USD. Ціна SN35 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LogicNet:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LogicNet протягом дня — +6,07%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LogicNet до USD становила $ +0,04348087.
За останні 30 днів зміна ціни LogicNet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LogicNet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LogicNet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,04348087
|+6,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LogicNet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,62%
+6,07%
+11,64%
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