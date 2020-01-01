Токеноміка LOGE ($LOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про LOGE ($LOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LOGE ($LOGE) $LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community. Офіційний вебсайт: https://thegrandlodge.xyz/ Whitepaper: https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper Купити $LOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LOGE ($LOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LOGE ($LOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,32K $ 21,32K $ 21,32K Загальна пропозиція: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B Циркуляційна пропозиція: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B FDV (повністю розведена вартість): $ 21,32K $ 21,32K $ 21,32K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну LOGE ($LOGE)

Токеноміка LOGE ($LOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LOGE ($LOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $LOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LOGE, досліджуйте ціну токена $LOGE в реальному часі!

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