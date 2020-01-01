Токеноміка LOGE ($LOGE)

Токеноміка LOGE ($LOGE)

Дізнайтеся ключову інформацію про LOGE ($LOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація LOGE ($LOGE)

$LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community.

Офіційний вебсайт:
https://thegrandlodge.xyz/
Whitepaper:
https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper

Токеноміка та аналіз ціни LOGE ($LOGE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LOGE ($LOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 21,32K
$ 21,32K$ 21,32K
Загальна пропозиція:
$ 9,99B
$ 9,99B$ 9,99B
Циркуляційна пропозиція:
$ 9,99B
$ 9,99B$ 9,99B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 21,32K
$ 21,32K$ 21,32K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка LOGE ($LOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки LOGE ($LOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $LOGE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LOGE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LOGE, досліджуйте ціну токена $LOGE в реальному часі!

Прогноз ціни $LOGE

Хочете знати, куди рухається $LOGE? Наша сторінка прогнозу ціни $LOGE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.