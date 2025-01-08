Ціна LOGE ($LOGE)
Поточна ціна LOGE ($LOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.80K USD. Ціна $LOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.98K USD
- зміна ціни LOGE протягом дня — +5.01%
- циркуляційна пропозиція – 9.99B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.01%
|30 днів
|$ 0
|-82.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+5.01%
-32.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community.
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