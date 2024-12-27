Сьогоднішня ціна Lodestar (LODE)

Поточна ціна Lodestar (LODE) сьогодні становить 0.0228931 USD з ринковою капіталізацією $ 281.74K USD. Ціна LODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lodestar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.33 USD

- зміна ціни Lodestar протягом дня — +0.59%

- циркуляційна пропозиція – 12.30M USD

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