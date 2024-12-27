Ціна Lodestar (LODE)
Поточна ціна Lodestar (LODE) сьогодні становить 0.0228931 USD з ринковою капіталізацією $ 281.74K USD. Ціна LODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lodestar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.33 USD
- зміна ціни Lodestar протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 12.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lodestar до USD становила $ +0.00013512.
За останні 30 днів зміна ціни Lodestar до USD становила $ -0.0077830175.
За останні 60 днів зміна ціни Lodestar до USD становила $ -0.0058741725.
За останні 90 днів зміна ціни Lodestar до USD становила $ -0.04693432274128766.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013512
|+0.59%
|30 днів
|$ -0.0077830175
|-33.99%
|60 днів
|$ -0.0058741725
|-25.65%
|90 днів
|$ -0.04693432274128766
|-67.21%
Останній аналіз цін Lodestar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
+0.59%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.
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