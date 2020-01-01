Токеноміка LOD3 Token (LOD3) Дізнайтеся ключову інформацію про LOD3 Token (LOD3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LOD3 Token (LOD3) LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Офіційний вебсайт: https://lod3.fi Купити LOD3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LOD3 Token (LOD3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LOD3 Token (LOD3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 103,92K $ 103,92K $ 103,92K Загальна пропозиція: $ 770,00M $ 770,00M $ 770,00M Циркуляційна пропозиція: $ 63,15M $ 63,15M $ 63,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Історичний максимум: $ 8,06 $ 8,06 $ 8,06 Історичний мінімум: $ 0,00012294 $ 0,00012294 $ 0,00012294 Поточна ціна: $ 0,00164556 $ 0,00164556 $ 0,00164556 Дізнайтеся більше про ціну LOD3 Token (LOD3)

Токеноміка LOD3 Token (LOD3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LOD3 Token (LOD3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOD3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOD3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOD3, досліджуйте ціну токена LOD3 в реальному часі!

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