Сьогоднішня ціна LOD3 Token (LOD3)

Поточна ціна LOD3 Token (LOD3) сьогодні становить 0.068144 USD з ринковою капіталізацією $ 3.17M USD. Ціна LOD3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOD3 Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD

- зміна ціни LOD3 Token протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 46.57M USD

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