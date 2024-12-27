Ціна LOD3 Token (LOD3)
Поточна ціна LOD3 Token (LOD3) сьогодні становить 0.068144 USD з ринковою капіталізацією $ 3.17M USD. Ціна LOD3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOD3 Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD
- зміна ціни LOD3 Token протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 46.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOD3 Token до USD становила $ -0.00201246038001497.
За останні 30 днів зміна ціни LOD3 Token до USD становила $ -0.0447459058.
За останні 60 днів зміна ціни LOD3 Token до USD становила $ -0.0642957788.
За останні 90 днів зміна ціни LOD3 Token до USD становила $ -1.236027303115116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00201246038001497
|-2.86%
|30 днів
|$ -0.0447459058
|-65.66%
|60 днів
|$ -0.0642957788
|-94.35%
|90 днів
|$ -1.236027303115116
|-94.77%
Останній аналіз цін LOD3 Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-2.86%
+6.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.
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